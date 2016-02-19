НБУ перевіряє інформацію про арешт співвласника "Платинум Банку" в Ізраїлі

Національний банк відклав питання, яке перебуває на фінальній стадії узгодження, придбання контрольного пакета акцій «Платинум Банку» головою його Наглядової ради Григорієм Гуртовим, у зв‘язку з інформацією про його арешт в Ізраїлі, яка з'явилася вчора.

Про це під час прес-конференції повідомила в. о. заступника голови НБУ Катерина Рожкова.

«Новина, про яку ми дізналися вчора, змушує нас попрацювати, щоб отримати додаткову інформацію», - сказала вона.

Рижкова уточнила, що регулятор звернеться із запитом до МЗС України, для отримання точної інформації.

«Пакет на придбання 70% він подав давно, він на завершальній стадії узгодження. Але поява в ЗМІ інформації про його затримання змусила нас відкласти узгодження. Ми плануємо звернутися до МЗС за підтвердженням, і залежно від цього прийматимемо рішення», - сказала вона.

Довідка УНІАН. «Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінансових установ. Фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург) завершив операцію з придбання «Платинум Банку» 18 листопада.