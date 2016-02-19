НБУ перевіряє інформацію про арешт співвласника "Платинум Банку" в Ізраїлі
Регулятор відклав узгодження придбання «Платинум Банку» головою його Наглядової ради Григорієм Гуртовим.
Національний банк відклав питання, яке перебуває на фінальній стадії узгодження, придбання контрольного пакета акцій «Платинум Банку» головою його Наглядової ради Григорієм Гуртовим, у зв‘язку з інформацією про його арешт в Ізраїлі, яка з'явилася вчора.
Про це під час прес-конференції повідомила в. о. заступника голови НБУ Катерина Рожкова.
«Новина, про яку ми дізналися вчора, змушує нас попрацювати, щоб отримати додаткову інформацію», - сказала вона.
Рижкова уточнила, що регулятор звернеться із запитом до МЗС України, для отримання точної інформації.
«Пакет на придбання 70% він подав давно, він на завершальній стадії узгодження. Але поява в ЗМІ інформації про його затримання змусила нас відкласти узгодження. Ми плануємо звернутися до МЗС за підтвердженням, і залежно від цього прийматимемо рішення», - сказала вона.
Довідка УНІАН. «Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року і входить до групи середніх фінансових установ. Фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company (ЕІІС, Люксембург) завершив операцію з придбання «Платинум Банку» 18 листопада.