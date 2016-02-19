Гривня знизилася на міжбанку до 26,90 за долар

У п'ятницю, 19 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,75/26,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,6570/29,8240 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3490/0,3520 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,8591 грн/дол., на цей час укладено 295 угод на суму 115,57 млн дол.