Нацбанк не знає власників ще 29 банків

Структура власності 29 банків, які складають менше 3% банківської системи, досі не приведена у відповідність до вимог прозорості.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Національного банку, розданих журналістам в ході прес-конференції.

За інформацією НБУ, прозорість банківської системи на поточний момент становить 97,21%.

За його словами, регулятор поділив банки, до яких у НБУ були питання до прозорості структури власності, на 4 категорії.

"Це банки, які підтвердили свою прозорість структури, банки, які отримали від нас узгодження, але акції та корпоративні права у структурі на себе ще не переоформили, тобто процес легалізації не до кінця завершений. Третя категорія - банки, де зараз відбувається узгодження власників і там, де ми проводимо додаткову роботу з тією інформацією, яку нам заявили", - сказав Бевз.

Чиновник уточнив, що банк може циркулювати по цим категоріям, причому з 4 категорії можна відразу переміститися в першу.

За даними НБУ, у числі банків, структура власності яких узгоджена, але не приведена у відповідність, знаходяться банки "Альпарі", "PINbank", банк "Центр", банк "Альянс", "Таскомбанк", "Індустріалбанк", "Агрокомбанк", "Експрес-банк".

У категорії банків, де відбувається узгодження власників, знаходяться "Діві банк", "Комерційний індустріальний банк", банк "Гефест", "Платинум Банк", "Вектор банк", "Інвестбанк", "Неос Банк", "Народний капітал", банк "Новий", банк "Український капітал", банк "Глобус", банк "Фінанс", "Мотор банк", банк "Інвестицій та заощаджень", банк "Петрокоммерц".

В групу банків, де проходить додаткова перевірка, увійшли банк "Земельний капітал", "Юнісон банк", ITB банк, "Смарт банк", банк "Класик".

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів.

У жовтні минулого року НБУ оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши ці банки надати пакети документів про реальних власників і контролерів у рамках вступившого в дію в березні Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб".

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і залучити їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.

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Згодом НБУ повідомляв про низку банків, які врегулювали питання прозорості структури власності, у зв'язку з чим регулятор виключив їх з переліку "непрозорих" банків. Згідно з даними на сайті НБУ, у списку банків, з якими продовжується робота з легалізації структури власності, ще близько 30 фінустанов.