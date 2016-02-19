Роздрібна торгівля в січні знизилася на 1,4%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні 2016 року знизився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2015 року (у порівнянних цінах) до 81,5 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Донецькій і Чернівецькій областях– на 28,3% і 14,7%, до 2,6 млрд грн і 1,1 млрд грн, відповідно. Водночас, найкращі показники зростання роздрібного товарообігу в січні цього року були зафіксовані в Луганській (на 82%, до 780 млн грн), Полтавській (на 13,5%, до 2,8 млрд грн) і Київській (на 6,7%, до 4 млрд грн) областях. Роздрібний товарооборот у Києві минулого місяця збільшився на 4,3% - до 12,8 млрд грн.

При цьому обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, за звітний період становив 38 млрд 870,2 млн грн, що на 18,4% менше показника за січень 2015 року і на 0,1% більше грудня 2015 року.

Разом з тим гуртовий товарообіг підприємств у січні 2016 року становив 68 млрд 702,2 млн грн, що на 7% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2015 році обіг роздрібної торгівлі становив близько 1 трлн грн, що на 20,7% менше за показники аналогічного періоду 2014 року.