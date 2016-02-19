В Росії підрахували вартість моста до окупованого Криму

Російська Головдержекспертизи дала позитивний висновок на проект мосту до окупованого Криму і підтвердила достовірність кошторисної вартості, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву Росавтодору.

"Проектна документація мосту через Керченську протоку отримала позитивний висновок державної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтверджена вартість проекту - 2,8 мільярда доларів. Це на 9 мільйонів доларів менше граничного рівня, встановленого російським урядом в січні 2015 року.

Очікується, що будівництво моста до анексованого Росією Криму буде закінчено в 2018 році. Загальна довжина транспортного переходу становитиме 19 кілометрів.

За реалізацію проекту відповідає Росавтодор.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання окупованого Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

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Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.