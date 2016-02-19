Узбекистан достроково скасував додатковий імпортний збір на українські товари

Уряд Республіки Узбекистан своїм рішенням достроково скасував запроваджений у липні 2015 року тимчасовий, терміном на 1 рік, імпортний збір у розмірі 5% на товари українського походження.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків, торгівлі та інвестицій Узбекистану.

«Республікою Узбекистан достроково скасовано раніше запроваджений додатковий імпортний збір стосовно товарів, які походять з України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, збір був запроваджений з метою захисту економічних інтересів Республіки Узбекистан у відповідь на рішення уряду України запровадити у лютому 2015 року тимчасовий, терміном на рік, імпортний збір у розмірі 5-10% на імпортні товари, в тому числі узбецького походження.

Скасування рішення українського уряду про імпортний збір зумовило аналогічні дії узбецького уряду, підкреслили в Міністерстві зовнішніх зв'язків Узбекистану.

Коментуючи прийняте узбецькою владою рішення, торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що прийняттю відповідного рішення сприяла активна робота з української сторони. «Узбекистан скасував додатковий імпортний збір на українські товари. Це результат роботи 5 місяців», - написала Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Україна запровадила додатковий імпортний збір у розмірі 5-10% у лютому 2015 року як захід з наповнення бюджету та збалансування платіжного балансу країни. За даними Мінекономрозвитку України, імпортний збір позитивно вплинув на зміцнення платіжного балансу і збільшення золотовалютних резервів, а його сукупний економічний ефект за рахунок зменшення імпорту становить 1 млрд дол.