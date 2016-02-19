В Росії не знайшли грошей на антикризовий план - підтримку економіки скоротили в 3,5 рази
Через брак грошей бюджет плану підтримки економіки Росії скоротили з $11 мільярдів до $3,3 мільярдів.
Міністерство економічного розвитку (МЕР) допрацює план підтримки економіки Росії з урахуванням ліміту коштів на нього до 3,3 мільярдів доларів, повідомляє Газета.ru.
Підготовлений Мінекономрозвитку проект плану дій уряду, спрямованих на забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку Росії в 2016 році, обговорювалося на засіданні уряду 18 лютого, згідно з повідомленням, був "в основному схвалений".
Читайте такожМінфін Росії пророкує країні 15 років застою
"Мінекономрозвитку Росії за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади з урахуванням висловлених зауважень і даних на засіданні вказівок доопрацювати проект плану, виходячи з можливості фінансування за рахунок асигнувань федерального бюджету на 2016 рік відповідних заходів проекту плану, на які не доводилися до 2016 рік ліміти бюджетних зобов'язань, в сумі до 250 мільярдів рублів (3,3 мільярда доларів)", - повідомляє видання.
Читайте такожУ Путіна роздули антикризовий план до понад $11 мільярдів, але грошей на все не знайшли
Доопрацьований проект плану має бути представлено в уряд до 25 лютого.