Нацбанк проведе стрес-тестування останніх 54 банків у 2017 році

Національний банк України у 2017 році має намір провести стрес-тестування останніх 54 банків.

Про це в ході прес-конференції повідомила виконуюча обов'язки заступника голови НБУ Катерина Рожкова.

"Решта 54 банку пройдуть діагностику вже в 2017 році", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що підвищення вимог до капіталу невеликих банків, які нещодавно прийняв НБУ, мають допомогти заробити банківській системі вже з другої половини 2016 року.

"До діагностики цих банків ми перейдемо лише в 2017 році, а ми хочемо, щоб система працювала з другої половини 2016 року", - сказала вона.

Рожкова нагадала, що 20 банків вже пройшли діагностику якості активів, і 40 банків пройдуть її поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України завершив стрес-тестування двадцятки найбільших українських банків, діагностика наступних 40 банків повинна початися в травні і завершитися до кінця 2016 року.

НБУ в 2015 році почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня 2015 року, наступних 10 банків - з 1 червня 2015 року.

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В ході цього обстеження аудиторські компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов'язаними особами. За результатами обстеження буде визначена додаткова потреба банків у капіталі, який вони мають сформувати або поповнити.