Російський Мінфін намацав чергове дно економіки

Російська економіка в другому кварталі 2016 року вже може перейти до економічного зростання, намацавши своє нове дно, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву заступника міністра фінансів РФ Максима Орєшкіна.

"Багато в чому стабілізація вже відбувалася у другому півріччі минулого року, якби ціни знову не впали на 20 доларів і не запустили міні-повторення, набагато м'якіше за те, що було раніше", - заявив Орєшкін.

Орєшкін нагадав, що якби не новий виток обвалу нафтових котирувань, то російська економіка повернулася б до зростання ще наприкінці минулого року, проте новий обвал привів російську економіку на нове дно.

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"Зараз ми з точки зору платіжного балансу адаптувалися до 30 доларів за барель, тобто пішли ще нижче, ще скоротили імпорт, ще це вдарило по споживчому попиту, ще (споживчі) ціни зросли, але вже набагато менше, ніж це було рік тому. Відповідно, зараз другий квартал - це період стабілізації, можливо, вже виходу на позитивні темпи зростання", - вважає заступник міністра фінансів.

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Він зазначив, що російська економіка залежить не від нафтових цін, а від їх динаміки.

"Якщо вони стабілізувалися - означає, що економіка виходить на певну траєкторію зростання, хоч і не дуже високу", - пояснив Орєшкін.

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Раніше повідомлялося, що в Мінекономрозвитку не вірять в падіння нафти до 10 доларів за барель.