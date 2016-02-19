Суд між Україною і Росією по "кредиту Януковича" розтягнеться на кілька років - експерти

Майбутнє розгляд у Високому суді Лондона між Україною і Росією по кредиту на 3 мільярди доларів, отриманого в грудні 2013 року по домовленості між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, буде складним і займе кілька років, вважають опитані УНІАН юристи.

Керуючий партнер адвокатського об'єднання "Suprema Lex" Віктор Мороз назвав правові позиції України за євробондами на 3 мільярди доларів досить слабкими.

"Все буде залежати від того, хто буде визначено арбітром, і за якими правилами буде відбуватися розгляд. Ідеальним було б укладення мирової угоди на прийнятних для обох сторін умовах, але, очевидно, що прийти до таких умов поки що не вдається", - зазначив адвокат.

На його думку, Україні в будь-якому випадку доведеться сплатити 3 мільярди доларів та нараховані відсотки.

Партнер юридичної компанії "Лавринович і партнери" Олена Зубченко зазначила, що рішення суду на користь РФ зобов'язує Україну сплатити не лише борг, але й відсотки за прострочений період.

"Згідно до умов проспекту емісії, порушенням буде нездійснення платежу, якщо емітент не сплатив будь-яку основну суму або відсотки за облігаціями, і якщо невиконання зобов'язань продовжується протягом 10 днів", - пояснила вона.

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За словами Зубченко, умови випуску облігацій припускають, що в разі непогашення паперів у встановлений строк довірена особа їх власника може в будь-який час на свій власний розсуд і без попередження звернутися в Суд Англії або в Лондонський міжнародний арбітражний суд, що і було зроблено.

Радник юридичної фірми "Aequo" Павло Бєлоусов прогнозує, що суд, перш за все, дасть відповіді на запитання, є чи борг суверенним і як сторони виконали свої зобов'язання за кредитною угодою. На його думку, в ході процесу українська сторона може вимагати викликати в якості свідків по справі екс-президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та інших втікачів-чиновників, що може розтягти процес на роки.

"Отримання судового рішення не вирішує проблему отримання російською стороною грошей, а потребує ініціювання процедури визнання і приведення у виконання рішення англійського суду з метою арешту коштів і майна України, за рахунок яких можна було б виконати таке рішення", - зазначив він.

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Юрист компанії "Ільяшев і Партнери" Дмитро Шемелін теж називає шанси Росії на виграш досить високими, оскільки радикальні і новаторські рішення в англійському суді - велика рідкість. Разом з тим, він допускає, що суд може прийняти рішення і в нашу користь.

"Існують правові концепції, які англійський суд міг би застосувати, щоб Україна уникла стягнення. Мова йде про використання отриманих коштів для фінансування тероризму, або корупції, про присвоєння коштів режимом Януковича", - пояснив Шемелін з застереженням, що вагомих причин підтримувати аргументацію України у суду немає.

"Англія десятки років напрацьовувала стабільність фінансового законодавства, і сьогодні її економіка заробляє мільярди доларів саме на репутації англійського права і англійських судів як максимально стабільних і передбачуваних", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярди доларів, одержаного Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року, у розпал Революції гідності. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні минулого року МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час, Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема "російського" боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згідно з останньою заявою Міністерства фінансів України, опублікованому після звернення РФ в суд Лондона, позиція України в цьому питанні не змінилася, і наша країна "має намір повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси за даними єврооблігаціями в англійському суді".

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