Нацбанк різко ослабив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2685,5762 (19 лютого – 2646,2253)

100 EUR – 2979,9154 (19 лютого – 2933,0761)

10 RUR – 3,5167 (19 лютого – 3,5069)

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,00 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,85/29,96 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3470/0,3480 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8553 гривні/долар, до цієї години укладено 535 угод на суму 238,17 мільйона доларів.