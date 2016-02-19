Українці в січні заплатили 1,2 мільярда єдиного податку

Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, у січні поточного року перерахували до бюджету близько 1,2 мільярда гривень єдиного податку, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

При цьому порівняльних даних за аналогічний період минулого року служба не наводить.

В розрізі категорій платників фізичні особи – підприємці протягом місяця направили в бюджет 790,7 мільйона гривень зазначеного податку, що на 217,2 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Юридичні особи – "спрощенці" з початку року спрямували до бюджету 366,3 мільйона гривень єдиного податку.

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Як повідомляв УНІАН, українські підприємці, які використовують спрощену систему оподаткування і сплачують єдиний податок, у 2015 році перерахували до бюджету 10,9 мільярда гривень.