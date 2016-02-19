Фонд гарантування вирішив продати нерухомість банку "Надра" в Києві

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про продаж нерухомості ліквідованого банку "Надра" в Києві, включаючи три нежитлових приміщення загальною початковою вартістю 14,93 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі на продаж будуть виставлені приміщення по вул. Булаховського, 5Д, загальною площею 109,8 квадратних метра, по початкової вартості 3,58 мільйона гривень з ПДВ; по вул. Маршала Тимошенко, 29, площею 203,3 квадратних метра, за 8,040 мільйона гривень; а також по вул. Княжий затон, 4, загальною площею 106,7 квадратних метра, за 3,31 мільйона гривень.

У повідомленні наголошується, що продаж першого та другого об'єктів відбудеться на відкритих торгах електронної торгової площадки компанії "УКГ Моніторинг", третього - на майданчику компанії "Українська універсальна біржа".

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2015 року в банку "Надра" працювала тимчасова адміністрація Фонду гарантування на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

4 червня 2015 року Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Надра" за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Банк "Надра" працює на ринку України з 1993 року і входив у групу найбільших за обсягом активів. Основним власником банку є структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).

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У 2014 році банк отримав 1,041 мільярда гривень збитку, в той час як 2013 рік банк закінчив з прибутком 2,374 мільйона гривень.