Яценюк розповів, коли відновлять перевірки бізнесу

Про це в ефірі центральних телеканалів сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми повернемо держконтроль, але я не поверну корупцію, яка була під час перевірок. Держконтроль ми відновимо, але перевірки... Раніше ходили і збирали хабарі. А зараз ми робимо широку реформу держслужби. І про це треба більше говорити», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року. Законопроект підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. При цьому в уряді зазначили, що готові ініціювати продовження мораторію на перевірки до кінця 2016 року.