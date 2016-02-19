Україна не відчує особливого дискомфорту від суду з Росією по "кредиту Януковича" - експерти

Майбутній судовий розгляд між Україною і Росією по кредиту на 3 мільярди доларів не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, оскільки рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.

До такого висновку прийшли опитані УНІАН експерти, коментуючи наслідки для України позову РФ у Високий суд Лондона у зв'язку з несплатою кредиту, отриманого в грудні 2013 року по домовленості між президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем.

Зокрема, радник юридичної фірми "Aequo" Павло Бєлоусов пояснив, що рішення суду на користь Росії не означає автоматичну сплату нашою країною боргу Росії.

"Отримання судового рішення не вирішує проблему отримання російською стороною грошей, а потребує ініціювання процедури визнання і приведення у виконання рішення англійського суду з метою арешту коштів і майна України, за рахунок яких можна було б виконати таке рішення", - зазначив він.

Юрист компанії "Ільяшев і Партнери" Дмитро Шемелін прогнозує, що, навіть вигравши справу у суді, Росія на стадії стягнення боргу зіткнеться з тими ж перешкодами, які вона сама висуває проти кредиторів у "справі ЮКОСа", акціонери якого після десятирічних розглядів отримали рішення Гаазького трибуналу, що зобов'язує РФ виплатити їм 50 мільярдів доларів компенсації, але не можуть добитися виконання цього рішення.

"Як Росія, так і Україна мають не так вже багато активів за кордоном, які не захищені тим або іншим імунітетом. Ризик крос-дефолту за суверенними облігаціями ми усунули шляхом реструктуризації. Міжнародний валютний фонд завбачливо змінила під нас правила кредитування. Так що основні передумови для дефолту Україна намагалася усунути", - пояснив він.

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Експерти боргового ринку солідарні з юристами, при цьому відносно результату самого судової справи налаштовані більш оптимістично.

Так, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що наявність самого процесу нічим не загрожує Україні.

"Призупинення кредитування на час суперечки я не очікую. Хоча такий ризик є - якщо Росія буде апелювати до МВФ, що Україна не веде з нею конструктивний діалог. У будь-якому випадку, все залежатиме від суб'єктивної позиції МВФ, але поки Фонд схильний "закривати очі" на ситуацію з російським боргом", - зазначив він.

При цьому експерт вважає, що Україна має шанс відстояти свою позицію в суді, що цей борг не є офіційним, і тоді Росії доведеться піти на раніше запропоновані умови реструктуризації.

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Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також вважає, що судовий процес не стане перешкодою для отримання Україною допомоги від МВФ та інших офіційних кредиторів.

"Політика МВФ передбачає, що заборгованість за комерційним боргами не впливає на політику Фонду, а з кінця минулого року і за офіційним боргами. Отже, розгляд у суді не повинно вплинути на надання фінансування з боку МВФ та інших офіційних кредиторів", - зазначив він.

Експерт назвав позицію нашої країни про приватний характер боргу перед РФ достатньо аргументованою, оскільки кредит оформлений за допомогою викупу облігацій через Ірландську фондову біржу, і ці папери могли неодноразово змінити власника, кінцевий з яких українському Мінфіну може бути не відомий.

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Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України після непогашення нашою країною основної суми боргу і відсотків по кредиту на 3 мільярда доларів, одержаного Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року, у розпал Революції гідності. Кредит було видано допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, проте російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. "Російські" облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. В ході переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеними між Україною та власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу було і залишається уряд РФ. У той же час, Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить низці країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема "російського" боргу.

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У зв'язку з відмовою РФ від участі в боргову операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за "російським" бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згідно з останньою заявою Міністерства фінансів України, опублікованому після звернення РФ в суд Лондона, позиція України в цьому питанні не змінилася, і наша країна "має намір повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси за даними єврооблігаціями в англійському суді".