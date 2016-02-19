Лагард переобрано головою МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду переобрала Крістін Лагард на пост голови організації.

Вона очолюватиме МВФ ще п'ять років, починаючи з 5 липня, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами дуаєна Ради директорів Олексія Можина, за перші п'ять років на посаді голови МВФ Лагард продемонструвала "сильне і мудре лідерство".

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Раніше за переобрання Лагард висловилося керівництво Німеччини, Китаю, Франції, Кореї та інших країн. Спостерігачі зазначали, що у Лагард фактично не було реальних конкурентів.

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У повідомленні наголошується, що в грудні минулого року Лагард викликали до французького суду у справі про виплату владою країни компенсації в 400 млн євро бізнесмену Бернару Тапі в період, коли вона очолювала Міністерство фінансів. Голову МВФ підозрюють у співучасті в шахрайстві, однак її адвокат назвав рішення про виклик її до суду "абсолютно незрозумілим" і заявив, що вона подасть апеляцію.