Лагард переобрано головою МВФ
За переобрання Лагард висловилося керівництво Німеччини, Китаю, Франції, Кореї та інших країн.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду переобрала Крістін Лагард на пост голови організації.
Вона очолюватиме МВФ ще п'ять років, починаючи з 5 липня, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами дуаєна Ради директорів Олексія Можина, за перші п'ять років на посаді голови МВФ Лагард продемонструвала "сильне і мудре лідерство".
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Раніше за переобрання Лагард висловилося керівництво Німеччини, Китаю, Франції, Кореї та інших країн. Спостерігачі зазначали, що у Лагард фактично не було реальних конкурентів.
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У повідомленні наголошується, що в грудні минулого року Лагард викликали до французького суду у справі про виплату владою країни компенсації в 400 млн євро бізнесмену Бернару Тапі в період, коли вона очолювала Міністерство фінансів. Голову МВФ підозрюють у співучасті в шахрайстві, однак її адвокат назвав рішення про виклик її до суду "абсолютно незрозумілим" і заявив, що вона подасть апеляцію.