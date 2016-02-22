Яценюк: верифікація соцвиплат необхідна для виявлення шахраїв

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у «10 хвилинах з прем’єр-міністром».

«Загалом держава протягом року здійснює виплати у розмірі 365 мільярдів гривень. Це соціальні виплати і соціальна допомога для громадян країни. Вдумайтесь в цю цифру. Це втричі більше, ніж увесь бюджет національної безпеки і оборони», - сказав Яценюк.

За його словами, уряд має намір домогтися, щоб такі виплати отримували тільки ті громадяни, які на це заслуговують і які повинні отримувати таку допомогу відповідно до закону.

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«А ті, хто зловживають, ті, хто шахрайським способом намагаються витягнути копійчину з кишені пенсіонера, з кишені інваліда, з кишені переселенця, повинні бути позбавлені таких виплат», - наголосив прем’єр-міністр.

Глава уряду нагадав, що за останній місяць були зупинені виплати для 150 тис. не справжніх, а так званих переселенців.

«Ми з'ясували, що побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни, які не проживають на контрольованій території України, ідуть до органів соціального захисту і під приводом начебто того, що такі громадяни країни зареєстровані як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з державного бюджету», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року з ініціативи Мінфіну Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які створюють основу для проведення верифікації всіх одержувачів соціальних виплат і допомоги від держави.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дасть змогу заощадити на видатках держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься лише тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.

Очолив управління верифікації та моніторингу виплат Міністерства фінансів України банкір Андрій Рязанцев, фінансист з 20-річним стажем, який до цього протягом 7 років очолював правління Idea Bank.

18 лютого Кабінет міністрів ухвалив останні постанови, необхідні для запуску процесу верифікації соцвиплат.