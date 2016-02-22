MasterCard оголосила про запуск селфі-платежів у Великобританії

Користувачі MasterCard у Великобританії зможуть оплачувати платежі за допомогою селфі та відбитків пальців, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

"Крім ідентифікації з допомогою селфі, британські власники карток зможуть сканувати відбитки пальців для перевірки їх особи. Завдяки цьому користувачам більше не доведеться вводити пін-коди, паролі або коди підтвердження оплати", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, ця технологія вже була випробувана в США і в пілотній версії в Нідерландах. MasterCard пообіцяв, що влітку цього року технологія буде доступна в 14 країнах світу, проте в яких саме, видання не повідомляє.

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Президент MasterCard з питань безпеки Аджей Бхалла сказав, що власники карток в Нідерландах і США "дійсно полюбили" оплату платежів за допомогою селфі. За його словами, компанія також тестувала розпізнавання за допомогою райдужної оболонки і голоси.