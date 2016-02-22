Китайські банки заморозили рахунки північнокорейців

Водночас кілька китайських банків, включно з філією найбільшого в країні Промислово-торговельного банку Китаю (ICBC), заморозили рахунки, що належать північнокорейцям, повідомляє Lenta.ru з посиланням Reuters.

Як зазначає Rambler News Service, один із співробітників офісу ICBC у місті Даньдун розповів у телефонній розмові з представниками південнокорейської газети Dong-A Ilbo, що операції за всіма рахунками, включаючи валютні перекази, було припинено в грудні 2015 року.

"Нам точно не говорили про причини подібних заходів, але мені здається, що вони пов'язані з напруженими відносинами між Північною Кореєю та Китаєм", - повідомило джерело газети.

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Як повідомляв УНІАН, у січні США і Китай висловилися за необхідність погодження дій в Організації Об'єднаних Націй у зв'язку з ядерними випробуваннями Корейської Народної Демократичної Республіки.