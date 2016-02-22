Нацбанк визнав системно важливими 3 найбільших банки і встановив для них спеціальні нормативи

Національний банк України визначив три найбільших банки країни - "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" системно важливими, у зв'язку з чим встановив для них спеціальні значення економічних нормативів.

Як повідомляється на сайті НБУ, з 1 січня 2019 року системно важливі банки зобов'язані дотримуватися нормативу миттєвої ліквідності (Н4) на рівні не нижче 30%, тоді як для інших банків цей показник встановлено на рівні не менше 20%.

Також з цієї дати системно важливі банки мають дотримуватися нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) на рівні не вище 20%, при цьому для інших банків норматив становить не більше 25%.

Крім того, з 1 січня 2020 року системно важливі банки зобов'язані формувати буфер системної важливості, розраховується в залежності від загального обсягу ризику згідно інструкції НБУ про регулювання діяльності банків.

НБУ пояснює прийняте рішення значним впливом системно важливих банків на фінансову стабільність держави.

За методологією НБУ, банк є системно важливим, якщо низка його показників вище за середньоарифметичний показник системної важливості відповідних банків. Серед таких критеріїв - обсяг загальних активів, обсяг коштів клієнтів, а також коштів в інших банках та отримані від інших банків, обсяг кредитів у промисловість, сільське господарство і будівництво.

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Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано за 45% капіталу банку.

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"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

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"Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.