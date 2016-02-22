Європейські експерти розкритикували Нацбанк за намагання отримати "диктаторські" повноваження на ринку

Зокрема, потенційно небезпечною нормою експерти назвали необмежене право керівництва НБУ звинувачувати будь-який банк у порушенні законодавства, при цьому перекладаючи на нього обов'язок довести свою невинність. У той час як в ЄС саме регулятор повинен довести факт порушень, повідомляє РБК-Україна.

"У відповідності до європейської практики тягар доказу лежить на регуляторі, не на банку. Що важливіше, ці нові правила руйнуватимуть банківську індустрію у вашій країні і, безумовно, перешкоджатимуть іноземним інвесторам прийти в Україну", - вважає Енріко Коломбатто, професор економіки в Університеті Турина (Італія), який є директором з досліджень Інституту з питань економічних та фінансових досліджень (IREF) в Парижі.

Експерти ЄС також вважають неправильним те, що постанова НБУ дає можливість регулятору закрити будь-який банк в Україні без будь-яких причин, на підставі суб'єктивних даних. Зокрема, згідно з постановою №778, НБУ може закрити банк, якщо вважатиме, що він проводить операції (прямо або опосередковано), які не мають очевидної економічної доцільності. При цьому регулятор не визначив чітких критеріїв, які банківські операції вважаються економічно недоцільними, зазначили експерти.

"Економічна доцільність не є концепцією, вона має бути чітко визначена. Загальна концепція може бути передбачена в резолюції (або в принциповому керівництві), але має існувати докладне пояснення в довіднику Департаменту банківських перевірок НБУ", - переконана викладач Hull University Business School (Великобританія), доктор економіки Мэйлан Ян.

Вона також зазначила, що у Великобританії, саме FCA (регулятор - Ред,) має надати офіційне повідомлення (попередження, серію наглядових повідомлень і повідомлення про рішення) і чітко проінформувати банк під слідством про те, які дії будуть зроблені співробітниками FCA.

Ці недоробки і неточності документу можуть призвести до суб'єктивних оцінок та зловживань з боку чиновників НБУ, що ускладнить роботу ринку, вважають експерти.

Нагадаємо, постанова № 778 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових акти Національного банку України" була прийнята Правлінням Національного банку України 10 листопада 2015 року. Ним визначено перелік ознак здійснення банком ризикової діяльності, в тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

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Серед новацій документа - покладення на банк обов'язку довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності. Крім того, значно посилені санкції за недотримання вимог регулятора.

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Як повідомлялося в ЗМІ, дана постанова викликало критику серед учасників банківського ринку та вітчизняних експертів, звинуватила НБУ у бажанні отримати "диктаторські" повноваження на ринку.