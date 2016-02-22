Нацбанк приступив до стрес-тестування другої двадцятки банків

Національний банк України приступив до діагностичного обстеження другої двадцятки українських банків.

Про це в ході прес-конференції повідомила в.о. заступника голови НБУ Катерина Рожкова.

"Ми приступили до діагностичного обстеження другої двадцятки", - сказала вона.

За її словами, діагностичне обстеження третьої двадцятки почнеться трохи згодом.

“Незважаючи на те, що терміни самої діагностики трохи зміщені, терміни для докапіталізації банківської системи не змінюються. Банківська система має вийти на нульовий капітал не пізніше 1 травня і досягти 5% адекватності капіталу не пізніше 1 жовтня", - зазначила вона.

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