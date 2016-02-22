Частка простроченої заборгованості в українських банках становить 21% - Нацбанк

Рівень простроченої заборгованості за кредитами в українських банках на сьогоднішній день становить 21%, повідомила на прес-конференції виконуюча обов'язки заступника голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Вона нагадала, що даний показник за станом на середину 2014 року становив близько 8%.

"Прострочена заборгованість на сьогоднішній день 21%, і це та прострочена заборгованість, яку банки показують в свої балансах", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що банки занижують у своїх балансах проблемну заборгованість і штучно підвищують її якість.

"На жаль, ми стикаємося з тим, що ми бачимо як перезавантажуються портфелі середніх і малих банків, щоб штучно підвищити їх якість. Я дозволю собі припустити, що реальна цифра питомої ваги прострочених кредитів істотно вища", - сказала Рожкова.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами в працюючих українських банках за листопад зросла на 0,8 в.п. – до 21,2% за станом на 1 грудня 2015 року.

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За даними НБУ, обсяг наданих працюючими банками кредитів на 1 грудня минулого року становив 954,044 мільярда гривень.