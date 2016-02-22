Гривня на міжбанку знову впала нижче 27 за долар

У понеділок, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,00/27,10 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,9320/30,0430 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3480/0,3500 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,8553 гривні/долар, до цього часу укладено 81 угоду на суму 30,94 мільйона доларів.