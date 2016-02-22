Банкіри мають намір оскаржити встановлені урядом критерії відбору банків для виплат клієнтам

Незалежна асоціація банків України має намір оскаржити в суді затверджені урядом критерії відбору уповноважених банків для здійснення бюджетних виплат.

Про це повідомив на прес-конференції голова ради НАБУ Роман Шпек.

"Від імені НАБУ буде подано позов, тому що ці критерії порушують здорову банківську конкуренцію", - сказав Шпек.

Читайте такожБанкіри закликали президента ветувати закон про реструктуризацію валютних кредитів

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в січні посилив критерії відбору банків, які здійснюють бюджетні виплати, і оновив перелік таких банків. Серед нових критеріїв відбору - розмір активів уповноваженого банку повинен бути від 1% активів всієї банківської системи. Крім того, банк повинен мати ОВДП у своєму портфелі на рівні 20% регулятивного капіталу. Ці критерії будуть поширюватися на всі соціальні виплати.

В кінці 2013 року уряд протокольними рішеннями зобов'язав ряд силових структур, включаючи структури Міноборони, перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування в державні банки.

Читайте такожБанкіри пояснили відхилення курсів готівкового валютного ринку від міжбанківського

Найбільші українські банки недержавної форми власності назвали процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції.