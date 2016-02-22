Нацбанк хоче скоротити процедуру злиття банків до 3-4 місяців

Національний банк України має намір ініціювати поправки в законодавство з метою скорочення процедури злиття банків, що потребують докапіталізації, до 3-4 місяців з 1,5 року на поточний момент.

Про це повідомляється в презентації регулятора, оприлюдненій на прес-конференції.

Згідно з опублікованою інформацією, НБУ буде надавати висновки щодо можливості використання спрощеної процедури за результатами аналізу заявок банків, спрощена процедура буде доступна для банків з прозорою структурою власності

При цьому, за словами заступника голови НБУ Владислава Рашкована, присутнього на прес-конференції, для скорочення процедури злиття банків необхідні зусилля не лише Нацбанку, а й інших регуляторних органів.

"Ми знаємо болючі точки не тільки в НБУ, але і в Нацкомісії з цінних паперів, Антимонопольному комітеті. Ми зустрічалися з усіма держорганами, і ми готові стати тим органом, який буде рухати питання злиття та приєднання банків", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства - до рівня не менше 500 мільйонів гривень.

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Згідно з оновленим графіком, працюючі банки, статутний капітал яких нижче встановленого мінімуму, зобов'язані збільшити його до 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, до 300 мільйонів гривень - до 11 січня 2017 року, до 400 мільйонів гривень - до 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень - до 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень - до 11 липня 2024 року.