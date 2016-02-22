Мінекономрозвитку: економіка України в 2015 році впала на 10%, в 1-му півріччі зросте на 1%

Падіння економіки України в 2015 році становило 10%. Разом із тим, у I півріччі 2016 року очікується зростання економіки на 1%.

Про це свідчать розрахунки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, опубліковані на сайті відомства.

«У першому півріччі очікується активізація економічної діяльності за рахунок відновлення роботи підприємств на сході України, збільшення зарплат, зниження збитковості за рахунок зниження ставок ЄСВ на фонд оплати праці, - зазначають у Мінекономрозвитку. - Разом із тим, негативним буде вплив падіння цін на ключових товарних ринках і обмеження з боку Росії».

У Мінекономрозвитку також підтвердили дані Державної служби статистики, яка повідомила, що за підсумками 4-го кварталу 2015 року Україна показала зростання ВВП на 1,5%. За інформацією міністерства, цей показник виявився кращим порівняно з показниками зростання економік країн ЄС у 4-му кварталі 2015 року.

Чинниками зростання в 4-му кварталі, за розрахунками Мінекономрозвитку, стало покращення в усіх сферах економіки, і, в першу чергу, в будівництві та на транспорті. Також позитивну роль зіграло бюджетне фінансування і зростання обсягів транзиту природного газу.

Як повідомляв УНІАН, при формуванні бюджету на 2016 рік уряд закладав показник зростання ВВП у 2%. Разом із тим, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не виключав, що цей показник буде переглянуто з урахуванням усіх, передусім зовнішніх чинників, серед яких - триваюче падіння цін на ключових для України товарних ринках.

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На думку аналітиків ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, економіка України в 2016 році зросте на 2%. Разом із тим, аналітики Світового банку менш оптимістичні. За їхніми оцінками, зростання становитиме не більше 1%. Аналогічні оцінки економіці України дають фінансисти ключових рейтингових агентств світу.