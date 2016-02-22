Вкладникам "Дельта Банку" відновлять виплати з 23 лютого

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 23 лютого відновлює виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого "Дельта Банку" за загальним реєстром, які він завершив 15 січня, однак обіцяв відновити в зв'язку зі значною кількістю вкладників, не звернулися за відшкодуванням до банків-агентів.

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники "Дельта Банку" можуть до 4 квітня включно звернутися за отриманням відшкодування до установ банків-агентів, серед яких три державних банки - "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "Укрексімбанк".

Зокрема, "Ощадбанк" виплачуватиме вклади громадянам з адресою реєстрації або проживання за депозитним договором в Криму і Севастополі, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській та Чернігівській областях.

"Укргазбанк" виплачуватиме кошти вкладникам з адресами у Вінницькій, Закарпатській, Київській областях та Києві, а також у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Укрексімбанк" буде банком-агентом для вкладників з адресами у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській та Хмельницькій областях.

Фонд нагадує, що виплата відшкодування буде здійснюватися в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду протягом всієї історію банківської системи України, – "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. В період тимчасової адміністрації фонд виплатив вкладникам банку 8,47 мільярда гривень відшкодування за вкладами.

У липні 2015 року Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

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"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.