The Economist назвав чинники, які можуть дати поштовх глобальній кризі

Ринки, що розвиваються, намагаються впоратися з тягарем надмірних боргів і уповільненням зростання в той час, як інфляція зростає і обвалює їх валюти, пише The Economist.

Друга економіка світу – Китай – стала головною причиною тривог, які поки не вдалося розвіяти. Китайське зростання скоротилося, а біржі бояться подальшого обвалу через проблеми інших країн.

Навіть якщо промислова активність збережеться на нинішньому рівні, страхи залишаться через борговий тягар. Криза єврозони відійшла на другий план, але це не означає, що вона вирішена. Європейські проблеми просто переросли у хронічні.

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Тому сподіватися можна тільки на економіку США, яка, здається залишається сильною. Ринок нерухомості демонструє мало ознак ослаблення, кількість робочих місць зростає. Але незважаючи на все це, помітні і сигнали, які свідчать про рецесію, що насувається.

Зростання економіки США сповільнилося в четвертому кварталі 2015 року. Заробітки корпорацій зменшуються. Індекси бірж вище норми. Але умови кредитування для великих компаній, згідно з даними Федерального резерву, посилилися. І якщо придивитися до виробничого індексу, то він скоротився у січні.

Серед інвесторів популярний песимізм. Вони бояться, що коли рецесія настане в повній мірі, у політиків навіть не буде інструментів для того, щоб з нею впоратися. Короткострокові процентні ставки в багатих країнах світу близькі до нуля. Тому підбадьорити кредитування зниженням ставок не вдасться. Довгострокові процентні ставки також низькі. Зменшення податків і стимуляція споживання все ще може бути порятунком. Однак інвестори вважають, що американський уряд навряд чи піде на це, незважаючи на те, що державний борг США зріс. Якщо у 2008 році він становив 64% від ВВП, то в 2015-му – 104%. Борг єврозони збільшився з 66% до 93% за той же період, а Японії – з 176% до 237%, передає DT.UA.

Чиновники розвинених країн можуть виявитися беззахисними перед новими загрозами світовій економіці. Та й у минулому у них було дуже мало можливостей для боротьби з економічними проблемами. Вибір для політиків у боротьбі з новою економічною кризою можна розділити на дві частини.

Перша частина – це дії, покликані запевнити, що центральні банки будуть націлені на пожвавлення економічних процесів. Друга ж - це гнучка і дуже точна фіскальна політика. Обережно відібрані і втілені структурні реформи можуть стати стимулом для зростання в короткостроковій перспективі і полегшенням умов для відновлення у довгостроковій. І такі заходи будуть ще більш привабливими, якщо їх одночасно будуть втілювати інші розвинені країни.

Також Центральні банки можуть купити більше цінних паперів високої прибутковості, щоб стабілізувати світову економіку. Ситуація банків у єврозоні значно гірша, оскільки вони будуть обережно оцінювати те, скільки грошей вони насправді можуть видати у формі кредитів незважаючи на те, наскільки ефективними будуть ці гроші. Останні дані про залучення свіжих капіталів у європейських банкірів значно гірші, ніж у їхніх американських колег.

Водночас, голова Bank for International Settlements Хуе Сон Шин радить банкам єврозони не намагатися стримати відплив капіталів, щоб можна було звільнити поле для національних банків. Також він зазначає, що європейські банки досі виплачують дивіденди за своїми цінними паперами і не домовляються про скорочення виплат. Це означає, що у єврозони є можливість наростити капітал власними силами і вийти з кризи.

Раніше видання The Economist писало, що світ може охопити фінансова криза, але не така, як у 2008 році. Глобальне зростання мляве, але рецесія не почнеться без якого-небудь істотного поштовху. І геополітика може зіграти цю роль. Іран вступив в дипломатичний конфлікт з Саудівською Аравією. Якщо напруга продовжить зростати і переросте в реальну війну, світову економіку це вплине катастрофічно.

Тим часом, видання Wall Street Journal повідомило, що обвал на біржах Китаю вдарив по світових ринках. Зниження китайських індексів вплинуло на інші біржі і зменшило ціни на нафту і метали.

Раніше 4 січня торги на китайських біржах були припинені на один день після падіння індексу CSI 300 більш ніж на 7%. До моменту зупинки торгів індекс Shanghai Composite опустився на 6,85%, показник Shenzhen Component — на 8,16% до пункту. Зниження індексів пов'язували зі слабкими грудневими показниками з промислової активності і різким падінням курсу юаня.

Уповільнення зростання в Китаї стало одним із основних чинників падіння цін на багатьох сировинних ринках.