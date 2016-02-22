Україна та Кайманові острови підпишуть угоду про обмін податковою інформацією

Уряду України і держави Кайманові острови, що входить до переліку офшорних зон, мають намір підписати міжурядову угоду про обмін податковою інформацією, що дозволить налагодити обмін податковими даними, даними про майнову участь тих чи інших громадян в капіталі юросіб і банків, а також про доходи громадян України на території Кайманових островів.

Згідно з розпорядженням уряду №86, підписати угоду має голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров.

«Реалізація угоди сприятиме ефективному контролю сплати податків з доходів громадян нашої країни, отриманих за межами України», - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.

Крім того, в ній зазначається, що угода є типовою і розроблена на основі документів Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD).

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Раніше Кабмін анонсував підписання аналогічних угод з Андоррою і Белізом, які також є офшорними зонами.