Нацбанк назвав причини повільного відновлення кредитування бізнесу

Пожвавленню банківського кредитування бізнесу в Україні перешкоджають слабкий попит на інвестиційні ресурси, значна прострочена заборгованість і висока закредитованість суб'єктів господарювання.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на виступ заступника голови НБУ Дмитра Сологуба на зустрічі з представниками бізнесу у Львові.

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Як наголошується в повідомленні, Сологуб не вважає причиною повільного відновлення кредитування високі процентні ставки, які утримує НБУ.

«Разом з тим, якби Національний банк не пов'язував надлишкову ліквідність, утримуючи досить високу облікову ставку, ці кошти кинулися б не на відновлення кредитування, а на валютний ринок, і тиснули б на курс гривні», - пояснив він.

Також повідомляється, що відтепер проведення таких зустрічей керівництва НБУ з бізнесом буде регулярним і охопить як столиці, так і різні регіони України.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, банківська система України має надмірний рівень ліквідності, в тому числі станом на 1 січня 2016 року обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ становив 89,265 млрд грн.

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Банкіри не поспішають відновлювати кредитування через низький захист прав кредиторів, вантаж накопичених проблемних боргів і низьку кредитоспроможність позичальників.

Залишки за гривневими кредитами в українських банках за 2015 рік знизилися на 19,1% - до 439,3 млрд грн, за валютними - на 20,3%, до 23,9 млрд дол.