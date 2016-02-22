Гривня опустилася на міжбанку до 27,18 за долар

У понеділок, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,18 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,8940/29,9550 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3490/0,3510 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 27,0145 грн/дол., на цю годину укладено 514 угод на суму 286,96 млн дол.