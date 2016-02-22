Нацбанк знову опустив офіційну гривню нижче 27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2701.4507 (22 лютого – 2685.5762)

100 EUR – 2978.6195 (22 лютого – 2979.9154)

10 RUR – 3.5023 (22 лютого – 3.5167)

Як сообащл УНІАН, у понеділок, 22 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,18 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8940/29,9550 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3490/0,3510 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0145 грн/дол., на цю годину укладено 514 угод на суму 286,96 млн дол.