Кабмін схвалив план імплементації торгової частини угоди з Євросоюзом

Кабінет міністрів 18 лютого схвалив план заходів щодо імплементації розділу IV «Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Фактично йдеться про деталізацію завдань у таких сферах, як тарифна лібералізація, технічне регулювання, державні закупівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, інтелектуальна власність, митні питання та сприяння торгівлі, лібералізація торгівлі послугами, конкурентна політика», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба уточнила, що після оприлюднення цього розпорядження Кабміну міністерства та інші центральні органи виконавчої влади почнуть реалізацію взаємоузгоджених послідовних кроків із виконання Угоди про асоціацію в частині введення режиму вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Детальна презентація цього документа відбудеться в ході першого засідання Комітету асоціації в торговому складі.

Як повідомляв УНІАН, Угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом у повному обсязі набула чинності з 1 січня 2016 року. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ, сторони домовилися про відтермінування ведення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

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Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Однак ЗВТ Україна-ЄС набула чинності в запланований термін.