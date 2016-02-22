Фіскальна служба з початку року прикрила 11 "пралень" з обігом 10,5 мільярда

Підрозділ податкової міліції Державної фіскальної служби України з початку року припинив діяльність 11 конвертаційних центрів, які проконвертировали 10,5 млрд грн і завдали збитків державі на 1,3 млрд грн.

Як повідомляється на сайті ДФС, зазвичай послугами конвертцентрів користуються підприємства реального сектора економіки, які завдяки фінансовим махінаціям знижують податкові зобов'язання і уникають сплати до бюджету значних сум податків і зборів.

У повідомленні наголошується, що за підсумками проведених у січні перевірок 63 підприємств – клієнтів конвертаційних центрів, ліквідованих у 2015 році і раніше, і фіктивних фірм до бюджету надійшло 26,6 млн грн стягнень.

Як повідомляв УНІАН, співробітники податкової міліції Києва в січні викрили великий міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн. Зловмисники діяли на території Київської, Дніпропетровської, Закарпатської областей та у Києві, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з переведення безготівкових коштів у готівку і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 42% економіки України перебуває в тіні.