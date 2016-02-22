Прибуток найбільших банків світу від сировинних ресурсів впав до десятирічного мінімуму

Прибуток Goldman Sachs, Morgan Stanley і ще десяти найбільших світових банків від операцій із сировинними ресурсами у 2015 році становив $4,6 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітику Coalition Ltd.

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Показник знизився на 18% і став найгіршим більше ніж за десять років, що лондонська компанія проводить свій моніторинг, зазначає агентство.

Рекордний дохід від операцій із сировинними товарами банки, за спостереженнями Coalition Ltd, отримали у 2008 році – $14,1 млрд.

Прибуток падає через зниження світових цін на все, від металів до газу. Крім того, за словами аналітика Coalition, діяльність фінансових установ зараз більш регламентована, і банки проводять менше операцій на сировинному ринку, ніж в 2008-2009 році.

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Згідно з власними даними Bloomberg, банки JPMorgan, Deutsche Bank і Barclays протягом трьох останніх років знижували кількість таких операцій на тлі збільшення кількості перевірок.