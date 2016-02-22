Вихід з ЄС послабить економіку Британії, вважають Fitch і Moody's
Референдум щодо збереження членства країни в ЄС відбудеться у Великобританії 23 червня.
Два найбільших рейтингових агентства Fitch і Moody's підтвердили прогноз про те, що британська економіка ослабне, якщо британці проголосують за вихід зі складу ЄС на референдумі 23 червня.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.
"Рішення покинути ЄС матиме негативний вплив на кредитні ринки Великобританії", - заявила Кетрін Мюльброннер, старший віце-президент рейтингового агентства Moody's.
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Агентство Fitch вважає, що вихід Великобританії з ЄС призведе до "істотного" підвищення економічних ризиків в довгостроковому плані.
Минулої суботи прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон оголосив, що референдум з питання збереження членства країни в ЄС відбудеться 23 червня.
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Більшість членів уряду королівства підтримують збереження членства в ЄС, однак ряд політиків з команди прем'єра, в тому числі міністр юстиції Майкл Гоув і мер Лондона Борис Джонсон, оголосили про те, що будуть агітувати за вихід зі складу Євросоюзу.