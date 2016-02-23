Китай для підтримки економіки влив у фінансову систему ще $20 мільярдів

Народний банк Китаю у вівторок влив у фінансову систему країни 130 мільярдів юанів (20,1 мільярда доларів США) через операції зворотного репо, пише Прайм.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, у вівторок банк провів операції терміном на 7 днів і прибутковістю 2,25%.

Читайте такожРезерви Китаю впали до чотирирічного мінімуму: в січні скоротилися на $100 мільярдів

Наприкінці січня Народний банк Китаю за допомогою подібних операцій влив на ринок в загальній сумі близько 690 мільярдів юанів (105 мільярдів доларів).