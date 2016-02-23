Казахстан через дешеву нафту різко погіршив прогноз зростання економіки

Уряд Казахстану затвердив новий прогноз соціально-економічного розвитку країни на 2016 рік, згідно з яким зростання економіки країни в 2016 році становитиме 0,5%, а не 2,1%, як планувалося раніше.

Про це повідомив міністр національної економіки республіки Ерболат Досаєв, передає Новости-Казахстан.

"На засіданні уряду ми затвердили новий прогноз соціально-економічного розвитку країни на 2016 рік. Передбачаються зміни таких параметрів: розрахунковий курс (тенге до долара США – ред.) змінюємо з затвердженого раніше в листопаді-місяці 300 тенге до 360 тенге, міняємо середньорічну ціну нафти - ми знижуємо її відповідно до прогнозів міжнародних фінансових організацій, інвестиційних банків з 40 до 30 доларів за барель", - сказав Досаєв.

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За його словами, уряд скоригував прогноз економічного зростання Казахстану відповідно до ціни нафти.

"Відповідно з цим ми змінюємо прогнози, пов'язані із зростанням економіки, якщо при 40 доларах зростання ВВП передбачався 2,1%, ми припускаємо за консервативним сценарієм цього року за ціною 30 доларів за барель (зростання) становитиме 0,5%. Але ми все одно перебуваємо в позитивній зоні", - резюмував голова Міннацекономіки.

У 2015 році зростання економіки Казахстану становило 1,2%.