Кабмін обіцяє зробити відшкодування ПДВ прозорим: затвердив порядок ведення реєстрів

Кабінет міністрів затвердив порядок ведення реєстрів про відшкодування податку на додану вартість.

Відповідну постанову №68 опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, реєстри формуються в хронологічному порядку черговості включення податкових декларацій або уточнювальних розрахунків, у складі яких подано заяви.

Згідно з документом, заяви автоматично включатимуться до відповідного реєстру упродовж операційного дня і ДФС щодня публікуватиме реєстри на своєму сайті.

«Постанова спрямована на усунення суб'єктивізму при формуванні таких реєстрів і, відповідно, корупційних чинників у податковій сфері», - зазначається у коментарі до постанови на сайті уряду.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни до податкового законодавства, якими введено створення 2 публічних реєстрів з хронологічною системою відшкодування ПДВ.