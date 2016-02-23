За рік інвестори вклали в економіку України понад $3,7 мільярда

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України в 2015 році становив 3,76 млрд дол., причому третину коштів (30,6%) було вкладено у виробничі підприємства, 27,3% - в установи фінансової та страхової сфери, йдеться в матеріалах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, опублікованих на сайті відомства.

Загальний обсяг інвестицій з початку інвестування - з моменту здобуття незалежності - станом на 31 грудня 2015 року становив 43,37 млрд дол.

«До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає 83,0% загального обсягу прямих інвестицій, увійшли Кіпр (11,7 млрд дол.), Нідерланди (5,6 млрд дол.), Німеччина (5,4 млрд дол.), Росія (3,3 млрд дол.), Австрія (2,4 млрд дол.), Велика Британія (1,85 млрд дол.), Віргінські острови (1,7 млрд дол.), Франція (1,5 млрд дол.), Швейцарія (1,3 млрд дол.), Італія (972 млн дол.)», - йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку.

До десятки регіонів, які акумулювали найбільші обсяги інвестицій, увійшли Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Запорізька, Полтавська, Івано-Франківська області та місто Київ.

У Мінекономрозвитку відзначили, що такий розподіл інвестицій не сприяє рівномірному соціально-економічного розвитку регіонів і посилює розрив у розвитку областей. Разом з тим, в цілому, за оцінкою Мінекономрозвитку, Україна залишається привабливою для інвестицій і достатньо інтегрованою у світову економіку.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг інвестицій на початок 2015 році перевищував 45 млрд дол. Упродовж 2015 року обсяг інвестицій скоротився на 2,34 млрд дол.

Раніше глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус відзначав, що в 2016 році Україна розраховує залучити в 2016 році до 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій.