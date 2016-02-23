Гривня втрачає позиції: на міжбанку 27,27 за долар

У вівторок, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,17/27,27 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,9000/30,0070 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3580/0,3600 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк знову опустив офіційну гривню нижче 27 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,2756 грн/дол., на цю годину укладено 44 угоди на суму 21,38 млн дол.