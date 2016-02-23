Нацбанк цього року введе в обіг 10 і 20 гривень із підписом Гонтаревої

Національний банк України цього року введе в обіг банкноти номіналами 10 та 20 гривень зразків 2003-2007 років з підписом голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це йдеться в постанові Нацбанку України №80, що її має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, банкноти номіналом 10 гривень буде випущено з 11 квітня, 20 гривень - з 26 серпня 2016 року.

У постанові зазначається, що банкноти буде випущено в межах планового випуску на 2016 рік для забезпечення готівкового обігу в країні.

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НБУ також зобов'язав банки приймати у клієнтів банкноти номіналами 10 та 20 гривень попередніх років випуску й здійснювати їх видачу, крім видачі банкнот зразків до 2003 року, в установленому порядку без обмежень.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

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Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виняткової компетенції Національного банку України.