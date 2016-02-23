Фіскальна служба хоче закріпити консультанта за кожним великим платником податків

Державна фіскальна служба має намір до 1 травня 2016 року закріпити за кожним великим платником податків податкового консультанта.

Про це йдеться у відео-коментарі керівника Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Євгена Бамбізова в ході відкриття офісу великих платників податків у Вінниці.

"До 1 травня 2016 року за кожним великим платником податків буде закріплений окремий податковий консультант. Тобто кожен платник зможе звертатися до свого податкового консультанта й отримати весь спектр послуг, або отримати будь-яку консультацію", - сказав він.

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Бамбізов зазначив, що ГФС в 2016 році має намір впровадити для великих платників податків електронні перевірки та електронний документообіг.

"Нам це дозволить здійснювати обслуговування наших платників податків дистанційно і зменшити витрати робочого часу платників податків на візит до Державної фіскальної служби", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України (ГФС) має намір скасувати зустрічні та позапланові перевірки для великих платників податків, які перебуватимуть на податковому обліку в центральному офісі з обслуговування великих платників податків. Платники податків, що обслуговуються в зазначеному офісі, отримуватимуть відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі.