Григоришин вивів із сумського заводу через офшори $170 мільйонів - ЗМІ

Головне слідче управління Нацполіції з середини січня 2016 року розслідує кримінальну справу № 12016000000000005 за ч. 5 ст. 191 КК України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою". Про це пише видання" Цензор.НЕТ.

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Слідство встановило, що в 2007 - 2012 роках посадові особи ПАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе", яке пов'язують з Григоришиним, шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно розтратили майно зазначеного підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 170 млн доларів США.

Як зазначає журналіст, предметом розслідування є дві угоди.

Висновок у період 2007 - 2012 років ПАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе" та компаніями "Козакія Трейдінг ЛТД" (Кіпр) і "А і До Передова Електро (Азія і Кавказ) ЛТД" фіктивних договорів про надання агентських послуг, на виконання яких ВАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе" перераховані даними компаніям кошти на загальну суму понад 50 млн доларів США. При цьому в дійсності зазначені послуги не надавалися.

Друга операція - поставка в період 2010 - 2012 років ПАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе" ТОВ "Техноімпорт" (РФ) обладнання на суму понад 120 млн доларів США, проте оплати за вказане обладнання досі не проведено.

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У цілому за результатами аналізу зовнішньоекономічної діяльності ПАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе" за період 2010-2016 років встановлені факти виведення грошових коштів підприємства на офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі, Белізі, Ірані і Британських Віргінських островах.

Всього ж за останні роки в офшори, зареєстровані на Кіпрі, Белізі, Ірані і Британських Віргінських островах і т. д. виведено грошових коштів з ПАТ "Сумське МНУО ім. Фрунзе" та іншого підприємства Григоришина ВАТ "ЗТР" у сумі понад 5 миільярдів гривень, отриманих у вигляді прибутку в ході виробничо-господарської діяльності, і які були прихованими від оподаткування.