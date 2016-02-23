Німеччина похвалилася рекордним бюджетним профіцитом - понад 19 мільярдів євро

У Німеччині протягом 2015 року надходження до федерального бюджету, а також до бюджетів федеральних земель та громад та фондів соціального страхування значно перевищили видатки. Загалом профіцит бюджетів усіх рівнів становив 19,4 мільярда євро.

Про це у вівторок, 23 лютого, повідомила Федеральна служба статистики Німеччини, передає «Німецька хвиля».

"В абсолютному вираженні це - найбільший профіцит, який досягла держава з часу об'єднання Німеччини (1990 року. - ред.)", - йдеться у повідомленні відомства.

Згідно зі статистичними даними, обсяг торішнього бюджетного профіциту практично вдвічі перевищив позаторішні показники. Ця сума відповідає 0,6 відсотка ВВП країни. У першій оцінці бюджетного сальдо, що вийшла у січні місяці 2016 року, відомство прогнозувало менший профіцит бюджету - 16,4 мільярда євро.

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Причинами зростання профіциту бюджету називають сприятливу кон'юнктуру, рекорді показники зайнятості та зростання зарплат й доходів населення. Саме це призвело до більшого обсягу відрахувань та податків. Крім того, рекордно низькі відсотки кредитних ставок дозволили зекономити багато мільярдів євро, які довелося б витрачати на обслуговування боргів.

Найбільше позитивне бюджетне сальдо зафіксував федеральний бюджет - 10,3 мільярда євро. Фонди соціального страхування, які включають зокрема пенсійне та медичне страхування, на другому місці з профіцитом у 4,8 мільярда євро. Федеральні землі Німеччини змогли в цілому вийти на плюс у 0,4 мільярди євро, тоді як іще торік вони мали дефіцит. Громади досягли профіциту обсягом 3,9 мільярди євро, після дефіциту в 2,4 мільярди євро 2014 року.

За останній квартал 2015 року зафіксоване також зростання ВВП Німеччини обсягом 0,3 відсотка у порівняння з попереднім третім кварталом.