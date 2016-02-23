У Дніпропетровську СБУ викрила незаконну мережу пунктів обміну валюти

У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою наприкінці минулого тижня розкрила мережу пунктів обміну валюти, яка незаконно діяла під брендом відомого фінансової установи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники, які діяли в мережі, міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів, 83 тисяч євро, 3,36 мільйона гривень, 800 тисяч рублів, понад 1,3 кілограма золота, "чорнову бухгалтерію", комп'ютерну техніку та засоби відеофіксації.

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.