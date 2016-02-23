Кабмін встановив нові пропорції розподілу єдиного соціального внеску

Кабінет міністрів України 18 лютого встановив нові пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у зв'язку зі зменшенням внеску з 1 січня поточного року до 22% з 41%.

Відповідна постанова розміщена на офіційному сайті уряду.

"Документом передбачено затвердження нових пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за видами страхування, враховуючи, що розмір внеску з 1 січня 2016 року зменшено майже вдвічі і встановлено на рівні 22%. Зазначене рішення дозволить збалансувати бюджети всіх фондів соціального страхування та забезпечити вчасно та в повному обсязі виплати всім застрахованим громадянам України без зниження їх розміру", - вказується в повідомленні.

Загальна сума єдиного соціального внеску розподіляється за основними напрямами загальнообов'язкового державного соціального страхування у таких пропорціях: на випадок безробіття - 7,2% (раніше - 3,2%), у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - 7,7% (раніше - 4,6%), від нещасного випадку на виробництві - 6,5% (раніше - 3,9%), на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) - 78,6% (раніше - 88,3%).

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Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики Павло Розенко наприкінці листопада 2015 року заявляв, що дефіцит всіх чотирьох фондів соціального страхування у 2016 році у разі зниження ставки єдиного соціального внеску складе близько 133 мільярдів гривень.

За результатами голосування у Верховній Раді за державний бюджет на 2016 рік і супутні законопроекти ставка єдиного соціального внеску з 1 січня 2016 року була знижена і приведена до єдиної ставки в 22%, а також було скасовано утримання ЄСВ із заробітної плати (доходу) фізичних осіб.

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Пізніше міністр соцполітики заявив, що для стабільної роботи Пенсійного фонду в 2016 році вистачить передбачених у державному бюджеті 145 мільярдів гривень.