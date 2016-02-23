У Fitch розповіли, що найбільше в Україні лякає інвесторів

Політична криза, розвал парламентської коаліції, а також невизначеність з продовженням програми співпраці з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом впливає на суверенний рейтинг України і послаблює бажання кредиторів підтримувати українську економіку, зазначає міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

"Тертя між президентом Порошенко і прем'єр-міністром Яценюком вже спровокували відстрочку реформ і другий перегляд чотирирічної програми реформ МВФ, - йдеться в повідомленні агентства. - Політичні перспективи залишаються невизначеними. І дострокові вибори або недоукомплектованное уряд тільки посилять сумніви в здатності влади проводити реформи, утримувати макроекономічну стабільність і залишатися в програмі МВФ".

У Fitch зазначають, що підтримка МВФ та основних кредиторів, разом з успішною борговою операцією, що завершилася восени 2015 року, дозволили підвищити рейтинг України до рівня "ССС" з рівня "RD" в листопаді минулого року.

"Проте, як і раніше, низький рейтинг України відображає слабкість макроекономічної ситуації в країні, в секторі публічних фінансів, структурних інститутів", - підкреслили в Fitch.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку 2016 року ведуться дискусії про відставку уряду Арсенія Яценюка. Ці дискусії спровокували заяви про відставку відразу декількох міністрів. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також голова Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найбільш гостру реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції "Блок Петра Порошенко" у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольську. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни "Великої сімки", представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавічус сказав, що рішення про відхід з уряду не змінюватиме.

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10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначила, що МВФ буде складно продовжувати співпрацю з Україною, якщо країна не повернеться на шлях реформ і не покаже результатів у боротьбі з корупцією.

Заява голови МВФ зумовили низку заяв української влади, які висловили необхідність відновлення реформ.

16 лютого у Верховній Раді прем'єр-міністр України представив звіт про діяльність уряду за 2015 рік. Робота Кабміну була визнана парламентаріями незадовільною. Разом з тим, постанова про відставку уряду не набрало потрібної кількості голосів народних депутатів.

Парламентсько-урядова криза не дозволяє уряду узгодити Меморандум щодо другого перегляду схваленої рік тому програми кредитування української економіки з боку МВФ. На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

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Узгодження і підписання Меморандуму дозволить Фонду призначити дату засідання Ради директорів, в ході якої буде вирішено питання про надання нашій країні третього кредитного траншу обсягом 1,7 мільярда доларів. Перші два транші Україна отримала в 2015 році, їх загальний обсяг склав 6,7 мільярда доларів. Загальний обсяг програми кредитування - 17,5 мільярда доларів.