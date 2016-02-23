Нацбанк ослабив офіційну гривню ще на 22 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2723,3858 (23 лютого – 2701,4507)

100 EUR – 2996,2691 (23 лютого – 2978,6195)

10 RUR – 3,5308 (23 лютого – 3,5023)

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,30 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,9170/30,0210 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3610/0,3630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2339 гривні/долар, на цю годину укладено 512 угод на суму 324,96 мільйона доларів.